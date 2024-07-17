الحاج حسن بحث مع بعثة من "الفاو" وبرنامج الاغذية العالمي إجراء تقييم شامل للأمن الغذائي في لبنان

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، بعثة مشتركة تشمل خبراء من مكتب "الفاو" وبرنامج الاغذية العالمي في روما، من أجل إجراء تقييم شامل للامن الغذائي والمحاصيل الزراعية في لبنان، بناء لطلب وزارة الزراعة.

وسوف تلتقي البعثة بالإضافة الى المصالح المعنية في وزارة الزراعة، مع جميع المعنيين في المجال في لبنان من وزارات ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى القطاع الخاص والمزارعين.

وبعد هذه اللقاءات، ستتقدم اللجنة بتقرير تقييم تأثير الأزمات على قطاع الزراعة والأمن الغذائي الأسري وإجراء تحليل اقتصادي كلي على المستوى الوطني.