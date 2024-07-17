التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، بعثة مشتركة تشمل خبراء من مكتب "الفاو" وبرنامج الاغذية العالمي في روما، من أجل إجراء تقييم شامل للامن الغذائي والمحاصيل الزراعية في لبنان، بناء لطلب وزارة الزراعة.
وسوف تلتقي البعثة بالإضافة الى المصالح المعنية في وزارة الزراعة، مع جميع المعنيين في المجال في لبنان من وزارات ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة الى القطاع الخاص والمزارعين.
وبعد هذه اللقاءات، ستتقدم اللجنة بتقرير تقييم تأثير الأزمات على قطاع الزراعة والأمن الغذائي الأسري وإجراء تحليل اقتصادي كلي على المستوى الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن بحث مع بعثة من "الفاو" وبرنامج الاغذية العالمي إجراء تقييم شامل للأمن الغذائي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.