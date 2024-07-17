المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة: حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد الإسرائيليين بدعم إيراني

اعتبر المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان، في جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أنّ "إيران دولة مارقة وفاشلة في الشرق الأوسط ولديها هوس بقتل كل يهودي حول العالم"، في حين تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2024، مخلفة أكثر من 38794 قتيًلا و89364 مصابًا من الفلسطينيين.

ورأى أنّ "الشعوب في لبنان وسوريا واليمن تعلم أن إيران هي سبب الخراب في بلدانها"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين بدعم إيراني"، و"حماس نفذت مجزرتها ضد إسرائيل بدعم إيراني"، على حدّ تعبيره.

وذكر المندوب الإسرائيلي أنّ "إيران أكبر تهديد للاستقرار العالمي"، و"الحرب لن تنتهي لحين إطلاق سراح كافة الأسرى في غزة"، بينما قال أيضًا: "الحرب ستتواصل ما دمتم تتجاهلون الدور الإيراني".

وأشار إلى أنّ "إيران أكثر خطورة من داعش واقتربت من امتلاك قدرات نووية".