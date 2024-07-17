اعتبر المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان، في جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أنّ "إيران دولة مارقة وفاشلة في الشرق الأوسط ولديها هوس بقتل كل يهودي حول العالم"، في حين تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2024، مخلفة أكثر من 38794 قتيًلا و89364 مصابًا من الفلسطينيين.
ورأى أنّ "الشعوب في لبنان وسوريا واليمن تعلم أن إيران هي سبب الخراب في بلدانها"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين بدعم إيراني"، و"حماس نفذت مجزرتها ضد إسرائيل بدعم إيراني"، على حدّ تعبيره.
وذكر المندوب الإسرائيلي أنّ "إيران أكبر تهديد للاستقرار العالمي"، و"الحرب لن تنتهي لحين إطلاق سراح كافة الأسرى في غزة"، بينما قال أيضًا: "الحرب ستتواصل ما دمتم تتجاهلون الدور الإيراني".
وأشار إلى أنّ "إيران أكثر خطورة من داعش واقتربت من امتلاك قدرات نووية".
كانت هذه تفاصيل خبر المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة: حزب الله أطلق مئات الصواريخ ضد الإسرائيليين بدعم إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.