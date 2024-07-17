مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة سيُسجّل على أنه أكبر إبادة جماعية تم توثيقها

أشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إلى أنّ "ما يحدث في غزة من قتل سيُسجّل على أنه أكبر إبادة جماعية تم توثيقها في العالم"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتـ، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، إلى أنّ "إسرائيل قتلت بلا خجل من يستحق الحماية من أطفال ونساء ومسنين وصحفيين وأطباء"، موضحًا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يكترث بحياة الفلسطينيين في غزة ولا حياة الأسرى ولا بالكرامة الإنسانية".

وتوجّه لأعضاء مجلس الأمن بالقول: "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون نتانياهو وحرب الإبادة التي يشنها؟"، مشددًا على أنّه "لا ينبغي الانتظار حتى تتحول هذه الحرب في غزة إلى حرب دينية لا نهاية لها".