غالانت: الاتفاق مع حماس وصل لمرحلة النضوج ونتنياهو يزيد من صعوبة الاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت صرح بأن عدم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في غضون الأسبوعين المقبلين سيعني حسم مصير المختطفين. وأشار غالانت إلى أن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من صعوبة تحقيق الاتفاق.

وأوضح غالانت أن نتنياهو يعقد الأمور بسبب ضغوط سياسية داخلية، حيث يسعى لتجنب خسارة دعم عضوي الائتلاف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأضاف أن هذه الاعتبارات السياسية تؤدي إلى تعقيد المفاوضات وتؤخر التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وتابع غالانت قائلاً إن المفاوضات مع حماس تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، وإن التأخير المستمر يمكن أن ينعكس سلبًا على الوضع الأمني والإنساني. ودعا إلى التركيز على المصالح الوطنية والأمنية بدلاً من الحسابات السياسية الضيقة.

القسام: مجاهدونا نفذوا عملية إطلاق النار صوب مركبة تقل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت مركبة تقل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية رامين شرق طولكرم يوم أمس.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب أن العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته. وأشارت إلى أن مقاتليها نفذوا العملية بنجاح وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأفادت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانًا رسميًا حول الحادثة حتى الآن. وتزامن هذا الهجوم مع تصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من احتمالات التصعيد بين الجانبين.

من جهتها، شددت كتائب القسام على أن العمليات ضد قوات الاحتلال ستستمر طالما استمرت الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى المزيد من المقاومة والتصدي للاحتلال.

مسؤولون أمريكيون..لا نتوقع التوصل إلى صفقة إلا بعد زيارة نتنياهو لواشنطن

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أنه لا يتوقع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلا بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن المقررة الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤولون أن المفاوضات الحالية تواجه تعقيدات كبيرة وأن تحقيق أي تقدم ملحوظ يتطلب مزيدًا من الوقت والتنسيق بين الأطراف المعنية. وأضافوا أن زيارة نتنياهو لواشنطن قد تساهم في دفع المفاوضات إلى الأمام، حيث من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي القضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن قضية الأسرى تعتبر من أبرز القضايا الحساسة بين إسرائيل وحماس، وأن التوصل إلى اتفاق بشأنها يمكن أن يكون له تأثير كبير على استقرار الأوضاع في المنطقة.