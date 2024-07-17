استطلاع: بايدن يخسر الدعم في 14 ولاية رئيسية قبل انتخابات الرئاسة ونجم ترامب يواصل السطوع

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بلو لابس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خسر الدعم في 14 ولاية في ظل صعود نجم منافسه دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن "ترامب يتفوق على بايدن في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي تمكن الرئيس الحالي من قلبها لصالحه في انتخابات 2020".

وأضاف أن "الأمريكيين في نيفادا وكولورادو ومينيسوتا وماين ونيو مكسيكو وفيرجينيا ونيو هامبشاير وجزء من نبراسكا يفقدون الثقة أيضا في بايدن".

وشهدت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، التي جرت في 27 يونيو الماضي تفوقا كبيرا لترامب أمام بايدن الذي بدا مرتبكا وغير متماسك طوال المناظرة، ما عزز المخاوف المستمرة بشأن قدراته المعرفية بدلا من تخفيفها.

ودفع أداؤه الضعيف بعض السياسيين الديمقراطيين والمانحين إلى الدعوة لاستبعاده من السباق الرئاسي أمام ترامب.

وحصل ترامب يوم الاثنين الماضي، على ما يكفي من أصوات الأعضاء في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ليصبح المرشح الرسمي للحزب لمنصب الرئيس في سباق نوفمبر المقبل.

يديعوت أحرونوت عن غالانت: إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل في غضون أسبوعين فهذا يعني حسم مصير المختطفين ونتنياهو يزيد من الصعوبات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت صرح بأن عدم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في غضون الأسبوعين المقبلين سيعني حسم مصير المختطفين. وأشار غالانت إلى أن شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من صعوبة تحقيق الاتفاق.

وأوضح غالانت أن نتنياهو يعقد الأمور بسبب ضغوط سياسية داخلية، حيث يسعى لتجنب خسارة دعم عضوي الائتلاف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأضاف أن هذه الاعتبارات السياسية تؤدي إلى تعقيد المفاوضات وتؤخر التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وتابع غالانت قائلاً إن المفاوضات مع حماس تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، وإن التأخير المستمر يمكن أن ينعكس سلبًا على الوضع الأمني والإنساني. ودعا إلى التركيز على المصالح الوطنية والأمنية بدلاً من الحسابات السياسية الضيقة.

القسام: مجاهدونا نفذوا عملية إطلاق النار صوب مركبة تقل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت مركبة تقل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية رامين شرق طولكرم يوم أمس.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب أن العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته. وأشارت إلى أن مقاتليها نفذوا العملية بنجاح وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأفادت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانًا رسميًا حول الحادثة حتى الآن. وتزامن هذا الهجوم مع تصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من احتمالات التصعيد بين الجانبين.

من جهتها، شددت كتائب القسام على أن العمليات ضد قوات الاحتلال ستستمر طالما استمرت الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى المزيد من المقاومة والتصدي للاحتلال.