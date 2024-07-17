نتنياهو يحرق «بايدن» ويغازل «ترامب»

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمس موقع «أكسيوس» الأمريكى عن تحركات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلف الكواليس لدعم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مواجهة منافسه الرئيس الحالى جو بايدن فى ظل السباق الانتخابى المحتدم.

وأشار الموقع الأمريكى إلى سعى «نتنياهو» لضمان دعم البيت الأبيض فى استمرار الحرب على غزة وبالتالى فإنه يرى فى ترامب حليفا مفضلا لتحقيق هذا الغرض.

وأكد تقرير «أكسيوس» أن نتنياهو كان أحد أوائل زعماء العالم الذين أدانوا محاولة اغتيال ترامب، ونشر ثلاثة بيانات على الأقل بالإضافة إلى عدة تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعى تعبر عن التضامن قال فيها نتنياهو: «مثل كل الإسرائيليين، صُدمت أنا وزوجتى سارة بمحاولة الاغتيال المروعة على حياة الرئيس دونالد ترامب» وشدد على أنها لم تكن مجرد هجوم على ترامب بل هجوم على أمريكا والديمقراطية، وتمنى لترامب الاستمرار فى القوة نيابة عن إسرائيل.

وأعرب «نتنياهو» عن خوفه قائلًا: «لا يمكن تصديق وجود هذه الهتافات»، التى تشمل خائن، قاتل، يجب أن ينتهي، مثل «تشاوشيسكو»، مثل «موسوليني»، وغيرها، وهذا الأمر غير مقبول أننا نصلى من أجل سلامتك.

وأعرب عن قلقه تجاه التحريضات على اغتيال أفراد عائلته: «ليس التهديدات موجهة ضدى فقط بل لجميع عائلتي، والخوف الأكثر من أفراد الفصائل الفلسطينية التى تهددنى باستمرار بأنها تعرف مكانى وسوف تقتلني»، مشيرًا إلى أن زوجته سارة تتلقى تهديدات بالعنف.

ونشر فريق نتنياهو الفيديو على الإنترنت وأرسله أيضًا مباشرة إلى فريق ترامب، قال أحد مساعدى نتنياهو إنه كان من الاستراتيجية من نتنياهو الإشارة إلى ترامب باسم «الرئيس ترامب» وليس «الرئيس السابق ترامب» فى الفيديو، وقال أحد مساعدى نتنياهو: «أخبرونا أن ترامب شاهد ذلك».

وتأتى محاولات رئيس وزراء الاحتلال لخطب ود «ترامب» واستبداله بالحليف الحالى «بايدن» فى الوقت الذى أكد فيه وزير دفاعه «يؤآف جالانت» لنظيره الأمريكى «لويد أوستن» أن حرب غزة هيأت الظروف للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن، وقال «جالانت فى محادثات مغلقة إن «نتنياهو» يبذل كل جهده حتى لا يخسر بن غفير وسموتريتش، مشيرا إلى أن «نتنياهو» يزيد من صعوبات التوصل إلى صفقة».

وطالب «زعيم المعارضة الإسرائيلية» يائير لابيد «نتنياهو» بعدم السفر إلى واشنطن والرهائن لا يزالون فى أنفاق قطاع غزة. وقال «كل جندى موجود فى غزة يواجه خطرا أكبر من الخطر الذى تواجهه. وأنت منفصل عن الواقع وما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك». ودعا يائير «نتنياهو» للتنحى تحقيقا لرغبة الشارع الإسرائيلى.