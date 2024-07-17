15 ألف نازح.. إيواء النازحين داخليا إلي تيغراي الاثيوبية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام المحلية في إثيوبيا، عن إيواء النازحين داخليًا إلي مناطق الماطا بمقاطعة رايا جنوب تيغراي، ويقترب عددهم حوالي 15 الف نازح.

منطقة تيغراي

وأفادت وسائل، أن إيواء النازحين داخليا في وحول الماطا مخيمات مؤقتة في المدينة بعد إجبارهم على الخروج بعد اندلاع الحرب في منطقة تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي وقت لاحق، استولت القوات المسلحة من ولاية أمهرة الإقليمية المجاورة، على منطقة تيغراي الجنوبية، مما تسبب في نزوح السكان المحليين.

وتشكل عودة النازحين داخليا إلى ديارهم جزءا من اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وشكر العائدون المجتمعات المضيفة في مهوني والمناطق المحيطة بها على دعمهم.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية تيغراي تي في، حث العائدون الحكومة الفيدرالية وإدارة تيغراي المؤقتة على مواصلة عملية إعادة التوطين والتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا.

تورطت إثيوبيا، في صراع عسكري طويل الأمد منذ عام 2019 ، بعد عام من وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة ، والذي شاركت فيه في المقام الأول القوات الحكومية والجهات الفاعلة شبه الحكومية وغير الحكومية.

وتشمل الأمثلة البارزة حرب تيغراي الأخيرة والصراعات العسكرية المستمرة في منطقتي أوروميا وأمهرة.

على الرغم من اتفاق السلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذي أنهى الحرب التي استمرت عامين، لا تزال القضايا الأمنية واسعة النطاق، قائمة في منطقة تيغراي مع استمرار تنفيذ الاتفاق، وخاصة عودة النازحين داخليا، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لمقاتلي تيغراي لعدة أسباب.

الديمقراطية والثقافة السياسية

يقول مايكل ولد مريم، أستاذ العلوم السياسية الذي يحاضر في كلية السياسة العامة بجامعة ميريلاند، إن القضية الرئيسية التي تغذي الانتشار المتزايد للصراع، في جميع أنحاء إثيوبيا على مدى السنوات القليلة الماضية كانت عدم وجود خارطة طريق وهيكل مقبولين على نطاق واسع للانتقال السياسي في البلاد بعد عام 2018.

وأكد أنه "بدون حد أدنى من الإجماع حول كيفية ترتيب الانتقال إلى نظام حكم جديد قواعد اللعبة إذا جاز التعبير من المرجح دائما أن تتحول الخلافات السياسية بين كتل السلطة المختلفة في إثيوبيا إلى عنف".

وذكر مايكل أنه على الرغم من وجود قمم ووديان من حيث كثافة عملياتها، إلا أن الجماعات المتمردة كانت مع إثيوبيا لأجيال، مما جعل المشكلة هيكلية للغاية تنبع من عدم وجود هياكل حكم شاملة ومتفق عليها على نطاق واسع، "أولئك الذين لديهم السلطة في إثيوبيا يميلون إلى احتكارها تاريخيا.