لبنان..الجيش يوقف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم بجرائم متعدّدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - و(د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء أنه أوقف خلال شهر يونيو الماضي 588 شخصا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم أنه من بين الجرائم والجنح "الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات "75 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، و21 رمانة يدوية و17 قاذف أر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعددا من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة، كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 2200 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية بطريقة غير شرعية".

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات "إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم"، بحسب البيان.