هربًا من حرارة الجو.. مصرع طالبين غرقًا في ترعتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

لقي طالبان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء قيامهما بالاستحمام في ترعتين بأسوان هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارين بغرق طالبين أثناء استحمامهما في ترعتين بمركز كوم أمبو، وجاء الإخطار الأول من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بغرق الطالب "م.أ" أثناء استحمامه في ترعة خلف مصنع سكر كوم أمبو.

بينما جاء الإخطار الثاني بغرق الطالب "م.أ" 15 سنة، أثناء استحمامه بترعة كاسل بكوم أمبو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي.

جرى تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.