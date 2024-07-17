مذكرة تعاون بين البنك المركزي والوكالة الفرنسية لتنفيذ برنامج التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.



وبحسب بيان من المركزي اليوم، يأتي البرنامج بغرض تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام.



وجاء التوقيع بحضور إريك شيفالييه السفير الفرنسي بمصر، وكليمانس فيدال دي لا بلاش المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وعددا من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الاتحاد الأوروبي.



وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال برنامج Finance in Common إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.

وتتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن.



ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيماناً بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.