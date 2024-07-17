شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: خروج تشريعات هامة مثل قانون الإيجار القديم أهم توصيات النواب للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، توصيات اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن هذه التوصيات مثل نتاج جهود مستمرة ومتواصلة لتحسين وتعزيز السياسات العامة في الدولة.

وقال سالمان، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوصيات تأتي في وقت حرج وتستجيب لحاجات وطموحات الشعب المصري في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هذه التوصيات بالشكل الكامل في كافة المحاور والملفات الهامة.

وشدد النائب مصطفى سالمان على ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقضايا الحيوية خاصة ما يتعلق بملف الإسكان والإيجار القديم، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، فضلا عن تنفيذ عدد من التشريعات التي تستهدف ضبط منظومة البناء والقضاء على البيروقراطية في عملية استخراج التراخيص.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن ثقته في الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة بأسرع وقت ممكن لتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين ولتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الدولة المصرية.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، من إعداد التقرير النهائي ببرنامج الحكومة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لمنح الثقة للحكومة.



وثمَّنت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة، تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات بما يضمن حماية أمن واستقرار الوطن في مواجهة التهديدات.