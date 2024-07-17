شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ينتشر فى 27 محافظة لخدمة الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الانتشار في كافة محافظات الجمهورية، من خلال تقديم الخدمات ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا وتنظيم القوافل الطبية للكافة ومشاركة المواطنين الأعياد والمناسبات، الأمر الذي ساهم إعادة تقديم العمل الأهلي للشارع المصري.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسات تخصصية، فمثلا هناك عمل في مجال الصحة وآخر في التعليم والتمكين الاجتماعي، فضلا عن المؤسسات التي تعمل في جميع الأنشطة والمجالات.

وقد نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى توحيد جهود الجمعيات والمنظمات الأهلية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات تضمن توحيد قاعدة البيانات، وذلك لهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرا إلى أنه عمل خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

وفيما يتعلق بالدعم الغذائي حرصت كل المؤسسات المشاركة بالتحالف الوطنى على ان تقوم بدورها لضمان توفير الدعم الغذائي ،و ذلك عن طريق التحالف لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، وتوزيع شنط غذائية لـ 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة.