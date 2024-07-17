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وزير الرياضة يبحث مع شركة عالمية مشروع ثنائي في كرة القدم لاكتشاف وتدريب الشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - صبحي.. التعاون مع القطاع الخاص من أولوياتنا للمساعدة في تطوير القطاع الشبابي والرياضي

 

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد أرسين تومسكي، المدير التنفيذي لشركة "IN DRIVE” العالمية، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس ادارة شركة IN DRIVE مصر.

 

تناول اللقاء بحث سبل التعاون لاطلاق مشروع ثنائي في مجال كرة القدم لاكتشاف وتدريب الشباب

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته للتعاون المقرر مع الشركة، مشيرا الى ان الشركة تهدف للمشاركة في التنمية وخاصة في مجال كرة القدم والمساندة في توسيع قاعدة المشاركة وجذب العديد من الشباب الى ممارسة لما لها من تاثير ايجابي على الفرد والمجتمع.

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واختتم صبحي حديثه موضحا ان وزارة الشباب والرياضة قامت بتطوير العديد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها مايزيد عن 5000 مركز شباب، لذا سيساهم هذا البرنامج في استغلال البنية التحتية التي تم تطويرها لصالح الشباب المصري.

مشيرا الى ان البرنامج المزمع اقامته بالتعاون مع الشركة يهدف الى اعلاء التسامح والاحترام بين الشباب وهو ما تسعي اليه دائما الوزارة في جميع برامجها، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخطتها الاستراتيجية ورؤيتها الموضوعة لعام 2030.

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ومن جانبه ابدي السيد أرسين، سعادته عن مدي التفاهم الذي لمسه من جانب السيد وزير الشباب والرياضة والوزارة، موضحا ان شركة ان درايف العالمية تقوم بعدد من المشروعات التنموية في اطار التنمية المجتمعية، حيث تهدف الشركة في برامجها الى تقديم برامج وانشطة للشباب في اجواء داعمة نفسيا واجتماعيا للشباب والتي تساهم في تطورهم وتعلمهم مهارات جديدة يكتسبها الشباب.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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