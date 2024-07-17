شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يهنئ شيخ الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اتصالاً هاتفياً مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث هنأ فضيلته بمناسبة ذكرى عاشوراء، داعياً الله أن يجعلها أيامًا مباركة مليئة بالخير والسلام، مؤكداً على دور الأزهر الشريف في تحقيق التماسك والسلم المجتمعي، بالإضافة إلى دوره التاريخي في نشر القيم النبيلة والأخلاق الحميدة ونشر العلم والمعرفة والثقافة.

من جانبه، توجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتهنئة للمستشار على منصبه جديد، متمنياً له التوفيق والسداد.