خارجية أميركا: فرضنا عقوبات على رقيب سابق بالجيش الإسرائيلي لتورطه بأعمال قتل في الضفة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن "فرض عقوبات على رقيب سابق بالجيش الإسرائيلي لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية".

ولفتت إلى أنّ "الضابط الإسرائيلي السابق الذي فرضنا عليه عقوبات متورط في أعمال قتل في الضفة الغربية"، مضيفة "سنقيد منح التأشيرات لعدد آخر من الإسرائيليين لتورطهم في تقويض الأمن في الضفة الغربية".

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ "إسرائيل تتخذ بعض الخطوات بشأن عنف المستوطنين بالضفة الغربية لكنها غير كافية وندعوها للمزيد".

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والقتل في الضفة، بما فيها القدس، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.