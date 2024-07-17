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غوتيريش يحذر من الانهيار التام للوضع الإنساني في غزة

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال، وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع، فيما تزيد احتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

انعدام الأمن الغذائي

وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط تحديات شديدة ومخاطر مميتة يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.

وأكد الأمين العام أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه ظروفًا محفوفة بالمخاطر، مبينًا أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني، وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير.
وشدد على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، ويجب استعادة الحكم في غزة إلى حكومة فلسطينية شرعية واحدة، وأن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية، كما يجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش، وإعادة الإعمار في غزة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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