إنشاء بروفايل تسويقي وتوفير عمل.. 8 مزايا لـ "رخصة مدرب معتمد" بالمجلس الأعلى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يبدأ المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لرخصة مدرب معتمد.

وعدد المجلس الأعلى للجامعات مزايا الحصول على رخصة مدرب معتمد وهي كالتالي:

1. تتيح هذه الرخصة للمدربين المعتمدين فرصًا للاستعانة بهم كمدربين في الدورات التدريبية التي يقدمها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات خلال مدة الاعتماد وهي (3 سنوات) قابلة للتجديد.

2. تتيح رخصة المدرب المعتمد تقديم الدورات التدريبية بمراكز التدريب المرخصة والمعتمدة من المركز، حيث لا يسمح للتدريب في تلك المراكز المعتمدة إلا للمدربين المعتمدين من المركز فقط.

3. يتم إضافة اسم وبيانات المدرب المعتمد في دليل المدربين المعتمدين ولى قواعد بيانات منصة التدريب بالمركز خلال مدة الاعتماد.

4. إمكانية إنشاء بروفايل تسويقي للمدرب يتضمن معلوماته الشخصية، وخبراته والتدريبية، وبيانات التواصل الخاصة به على المنصة الرسمية للمركز.

5. تتيح رخصة المدرب المعتمد خدمة البحث في المنصة وإمكانية التواصل مع مراكز التدريب المعتمدة في المجالات التدريبية التي يرغب في تقديمها.

6. ستكون المنصة مرتبطة بأنظمة لتقييم المدربين من خلال الدورات التي يقدمونها مستقبلاً.

7. التعريف بالمدرب عبر منصة التدريب للمركز والموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات كميزة تنافسية أمام المنافسين في سوق العمل.

8. إيجاد روابط بين المدربين المعتمدين وأصحاب الأعمال لتبادل الخبرات وتأمين فرص للتدريب لهم.