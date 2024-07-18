إصابة عنصر من شعبة المعلومات بإطلاق نار خلال ملاحقة مطلوب في يحشوش

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إصابة عنصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجروح في أثناء قيام قوة من الشعبة بمداهمة لتوقيف أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف في بلدة يحشوش – كسروان.
وعلى اثر ذلك حصل تبادل لإطلاق النار أدى الى إصابة العنصر وفرار المطلوب، ونقل الجريح الى المستشفى وإصابته طفيفة.
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