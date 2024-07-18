أكسيوس: أميركا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعا سريا بشأن معبر رفح

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن "الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعا سريا الأسبوع الماضي بشأن معبر رفح". وذكر أن الاجتماع الأميركي الفلسطيني الإسرائيلي ناقش إعادة فتح معبر رفح كجزء من اتفاق الأسرى"، الاجتماع الأميركي الفلسطيني الإسرائيلي عقد بتل أبيب وشارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط. وكشف الموقع أن "إسرائيل أكدت خلال الاجتماع الثلاثي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح"، مضيفا "الإسرائيليون طلبوا إرسال أفراد من السلطة إلى معبر رفح بصفة غير رسمية لكن الجانب الفلسطيني رفض".

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