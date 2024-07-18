وفاة أحد الجرحى بعد اقتحام سيارة شرفة مقهى في باريس

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث اقتحام سيارة شرفة مقهى في شرق باريس مساء الأربعاء، على ما أعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس.
وثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وفق مصدر الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه. وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن الشرطة تتعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، قال مصدر في الشرطة للوكالة إن سائق السيارة لاذ بالفرار ولكن ألقي القبض على راكب آخر كان معه، وأكد فحص أخضع له تعاطيه المخدرات والكحول.
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