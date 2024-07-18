شكرا لقرائتكم خبر عين الأسد العراقية تتعرض للقصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت مسيرات التنظيمات والمجموعات المحسوبة على إيران، إلى استهداف قاعدة «عين الأسد» التي تضم قوات أمريكية بالعراق، مما يثير مخاوف من التصعيد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض قاعدة عين الأسد العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض للإرهابيين، الواقعة في غرب العراق، لهجوم بطائرتين مسيرتين مساء الثلاثاء، من دون أن يؤدي لوقوع أضرار أو ضحايا.

وأتى الهجوم الذي استهدف القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، في ظل توتر إقليمي تغذيه الحرب في غزة، وتشديد لهجة الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تتبنى هذا النوع من الهجمات، ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.