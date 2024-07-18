الإخوان يدخلون على خط ترشيحات الرئاسة التونسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - دخلت جماعة الإخوان التونسية على خط ترشيحات الرئاسة التونسية، بعد أن أعلن اثنان من حلفائها خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت جماعة الإخوان التونسية على خط ترشيحات الرئاسة التونسية، بعد أن أعلن اثنان من حلفائها خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. وأعلن قياديان بـ«جبهة الخلاص» الإخوانية من وراء القضبان ترشحهما للانتخابات الرئاسية في ضرب لشروط الانتخابات التي تقصي أصحاب السوابق من الترشح. والقياديان اللذان أعلنا عن ترشحهما هما غازي الشواشي وعصام الشابي المحبوسان على ذمة قضية «التآمر على أمن الدولة» منذ فبراير 2023. وتعود أطوار القضية إلى 14 فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين. وجاءت الخطوة للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. وغازي الشواشي من مواليد 1963، وقد تم انتخابه نائبا لمجلس نواب الشعب خلال الانتخابات التشريعية لعام 2014.

وكان مؤسسا مشاركا وعضوا في المكتب السياسي وأمينا عاما لحزب التيار الديمقراطي من مارس 2016 إلى أبريل 2019.

وفي عام 2020، أصبح وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وبعد الإطاحة بحكم الإخوان في 2021، انضم إلى «جبهة الخلاص».

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