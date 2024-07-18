ملفات ساخنة تتصدر مباحثات رئيسي الإمارات وإندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الملفات الساخنة المباحثات بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس إندونيسيا وجوكو ويدودو أمس، والتي شملت مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما والحرص المشترك على مواصلة دفعها إلى الأمام بما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.

ووفق وكالة أنباء الإمارات(وام )، رحب رئيس الإمارات، في بداية جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة الرئيس الإندونيسي إلى بلده الثاني دولة الإمارات والتي تتوج رحلة مهمة من العلاقات المثمرة بين البلدين والعمل المشترك البناء لمصلحة شعبيهما.

واستعرض الطرفان مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية بجانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية ىالمستدامة في البلدين.

وأعرب الرئيس الإماراتي عن تقديره للدور الهام الذي قام به الرئيس الإندونيسي في تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما واهتمامه الشخصي بتوفير كل أسباب التقدم لهذه العلاقات.

كما عبر عن تقديره للعمل مع الرئيس ويدودو خلال السنوات الماضية من أجل تنمية علاقات البلدين وتعزيز مصالحهما المشتركة، قائلا «استطعنا تحقيق إنجازات نوعية في هذا المسار سواء في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن الغذائي أو في البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة والعمل المناخي وغيرها».