حادث اغتيال قيادي سوري يهز السويداء

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- بواسطة أيمن الوشواش - هزت حادثة اغتيال استهدفت قائد فصيل محلي محافظة السويداء السورية، أمس، إذ أفادت التحقيقات بإقدام مجهولين على تنفيذها داخل منزله، وباستخدام سلاح كاتم صوت، والقيادي القتيل هو قائد فصيل «لواء الجبل»، مرهج الجرماني. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هزت حادثة اغتيال استهدفت قائد فصيل محلي محافظة السويداء السورية، أمس، إذ أفادت التحقيقات بإقدام مجهولين على تنفيذها داخل منزله، وباستخدام سلاح كاتم صوت، والقيادي القتيل هو قائد فصيل «لواء الجبل»، مرهج الجرماني. ذكر مدير شبكة «السويداء 24»، ريان معروف، أن الجرماني كان أحد المشاركين البارزين في الحراك السلمي الذي تشهده السويداء، منذ أغسطس 2023.

وأوضح أن عملية الاغتيال جرت برصاصة واحدة أطلقت عليه من مسافة قريبة، من إحدى نوافذ منزله خلال نومه، ويشير تقرير الطب الشرعي إلى أن مسافة الإطلاق متر ونصف إلى حد المترين، وفق معروف.

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