42 ألف مفقود في أوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية أمس أن نحو 42 ألف شخص في عداد المفقودين حاليا في البلاد، وهذا يشمل جنودا ومدنيين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية أمس أن نحو 42 ألف شخص في عداد المفقودين حاليا في البلاد، وهذا يشمل جنودا ومدنيين. وكان الرقم يبلغ 51 ألفا، بحسب ما قاله دميترو بوهاتيوك الذي يرأس قسم المفقودين بالوزارة لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية (يوكرينفورم). وأدى الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 إلى مقتل أوكرانيين ونزوحهم جراء القتال ونقلهم بالقوة إلى الأراضي الروسية. وتحتل روسيا نحو خمس أوكرانيا. وأوضح بوهاتيوك أن إجمالي المفقودين تراجع بعد حساب آلاف من أسرى الحرب.

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