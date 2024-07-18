5 قتلى مدنيين وعسكريين في حادث إرهابي بباكستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني مقتل ثلاثة إرهابيين واثنين من أفراد قوات الأمن وخمسة مدنيين خلال هجوم إرهابي استهدف مركزا صحيا شمال غرب باكستان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني مقتل ثلاثة إرهابيين واثنين من أفراد قوات الأمن وخمسة مدنيين خلال هجوم إرهابي استهدف مركزا صحيا شمال غرب باكستان. وأوضح البيان أن إرهابيين هاجموا مركزا صحيا بمنطقة ريفية بمحافظة ديرة إسماعيل خان في جنح الليل، وفتحوا النار بشكل عشوائي على موظفي المركز الصحي، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين من بينهم امرأتين وطفلين وحارس. وذكر أن قوات الجيش قامت بعملية تطهير في المركز الصحي وقضت على ثلاثة إرهابيين، فيما قتل جنديان من رجال الجيش.

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