المرأة الحديدية وصلت إلى عتبة السبعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الملقبة بـ»المرأة الحديدية»، عتبة السبعين عاما أمس، بعد فترة قليلة من ترك العمل السياسي والتفرغ لحياتها الخاصة.

وهنأ المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر خليفته ميركل بمناسبة عيد ميلادها السبعين، وقال شرودر في تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية: «هي خصم مميز بين جميع الخصوم السياسيين، لقد فازت في النهاية».

يذكر أن شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، خسر أمام ميركل المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات العامة 2005. وشغلت ميركل منصب المستشارة من 2005 حتى 2021.