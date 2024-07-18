الكرملين: لم نحصل على شيء من ترامب سوى استمرار الحوار

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (رويترز)

قال الكرملين، أمس، إن روسيا لم تجن أي فائدة من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة من 2017 إلى 2021 سوى استمرار الحوار بين البلدين، وهو أمر يعتبر إيجابياً في حد ذاته. وأدلى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بهذه التصريحات عندما سُئل في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين عن تصريحات ترامب بخصوص علاقة العمل بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الماضي.

وقال بيسكوف: «سواء كان (بوتين وترامب) ينسجمان معاً أو لا، لم تجن روسيا أي مكاسب في عهد ترامب».

وأضاف «بالعكس، تم فرض الكثير من القيود (على روسيا). لكن رغم ذلك، كان هناك حوار. وهذا في حد ذاته يعتبر عنصراً إيجابياً».