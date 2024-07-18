ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء العراقي

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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