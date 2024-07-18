الجيش الأمريكي ينهي مهمة الرصيف البحري المؤقت قبالة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن مهمته لتركيب رصيف بحري مؤقت عائم وتشغيله قبالة ساحل قطاع غزة اكتملت، لينهي بذلك بصورة رسمية جهودًا استثنائية، إلا أنها متعثرة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، بحسب "رويترز".



وقال الأميرال بسلاح البحرية براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إفادة صحفية: "اكتملت مهمة بحرية تتضمن الرصيف العائم. لذا، لا يوجد داعٍ بعد الآن لاستخدام الرصيف".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولأنه لم تعد هناك حاجة إليه لتوصيل المساعدات.

وتعرّض الرصيف العائم لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 مايو الماضي، بعد نحو أسبوع من بدء تشغيله، لتتم إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.

وفي 7 يونيو الماضي، تمت إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 من الشهر ذاته.

وبعد أيام، تمت إعادة تركيبه، لكن الأمواج العتية أجبرت القوات الأمريكية على إزالته للمرة الثالثة في 28 يونيو الماضي، لتتم إعادة تركيبه مجددًا.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.