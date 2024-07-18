اخبار العالم

ترامب يلقي كلمته أمام الحزب الجمهوري..غدًا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي للتحضير لخطابه يوم الخميس.

 

 

 

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له في المؤتمر الجمهوري أن الرئيس الحقيقي هو الدعوة إلى الوحدة الوطنية.

وأضاف فانس في كلمته أن الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس أفسدا الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار فانس إلى أن وسائل الإعلام لم تنصف ترامب عندما وقعت محاولة اغتيال ترامب.

وأشار إلى أن ترامب وليس بايدن هو من يحمي مصالح العمال، وشدد على أنه حان الوقت للعودة إلى إدارة الرئيس السابق وإزاحة إدارة الرئيس الحالي.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا