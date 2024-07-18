سحب ركامية ورياح خفيفة.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن يكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهارًا.



وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:58، والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 14:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:22

وأشار المركز، في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة08:21، والمد الثاني عند الساعة 18:28، و الجزر الأول عند الساعة 13:35، والجزر الثاني عند الساعة 01:43

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 43 32 75 25

دبي 42 33 85 35

الشارقة 42 31 85 35

عجمان 40 33 85 30

أم القيوين 42 31 80 35

رأس الخيمة 45 33 80 25

الفجيرة 37 33 75 55

العـين 45 32 60 20

ليوا 45 33 60 20

الرويس 43 31 70 35

السلع 45 33 55 15

دلـمـا 40 32 80 50

طنب الكبرى/ الصغرى 39 33 80 50

أبو موسى 39 33 80 50.