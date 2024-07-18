سحب رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

الرياح في البحر الاحمر

وتابع، الرياح في البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب

وذكر الرياح في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج

من نصف المتر الى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 44 31

المدينة المنورة 46 33

الرياض 45 30

تبوك 41 30

جدة 41 30

الطائف 34 24