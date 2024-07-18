"أفسد أمريكا".. نائب ترامب يهاجم بايدن في أول ظهور بعد توليه المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد جي دي فانس مرشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمنصب نائب الرئيس، أن الرئيس الحقيقي من يدعو إلى وحدة البلاد.

وأضاف فانس أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أفسدا الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام لم تنصف ترامب عند محاولة اغتياله.

ولفت، إلى أن ترامب هو من يدافع عن مصالح العمال وليس بايدن، مؤكدًا أنه حان الوقت لعودة إدارة الرئيس السابق والتخلص من إدارة الرئيس الحالي.

وكان الحزب الجمهوري الأمريكي، وافق الإثنين، على ترشيح السيناتور عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة في السباق نحو البيت الأبيض.

ويخشى الخبراء في أوروبا من أن إدارة ترامب التي سيتأثر بها فانس سوف تدفع باتجاه سياسة خارجية تقوم على معاملات "أمريكا أولا".

وقد يؤدي هذا النهج إلى قيام الولايات المتحدة بالضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات لفلاديمير بوتين والسعي إلى السلام مع روسيا.

ووصف أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في واشنطن هذا الاختيار بأنه "أخبار رهيبة" بالنسبة لأوكرانيا.

وذكر الدبلوماسي أن "فانس ليس حليفنا"، مما يعكس القلق الأوسع بين المسؤولين الأوروبيين بشأن التداعيات المحتملة على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.