"سلطوا علينا الكلاب".. والدة محمد بهار تكشف تفاصيل استشهاد نجلها على يد كلب بوليسي إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت نبيلة بهار، والدة الطفل الفلسطيني محمد صلاح البهار، تفاصيل الجريمة التي تعرض لها نجلها المصاب بمتلازمة داون بعد الهجوم عليه من قبل كلاب الجيش الإسرائيلي، حتى فارقت روحه جسده.

وقالت "نبيلة بهار" في مداخلة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "الجنود الإسرائيليين دخلوا علينا بكلابهم واحنا كلنا جرينا عشان نستخبى، لكن محمد كان عنيد وقف في الصالون، والكلاب هجمت عليه وقعدت تشد في صدره ويده، ومحمد قعد يقوله ابعد يا ولا".



وأضافت: "الكلب صار يشد في يد محمد وخرجت نافورة دم منه وهو يقوله خلاص يا حبيبي وصار لحمه يطلع من يده ويسيل الدم من يده".

وأوضحت: "كنا محاصرين 7 أيام داخل المنزل، وفي اليوم الأخير هبط علينا 40 جندي من الجيش الإسرائيلي من طائراتهم واقتحموا المنزل، وصوبوا علينا أسلحتهم وكلابهم وقعدنا نصرخ ونقول إحنا مدنيين ورفعنا الرايات البيضاء، وأخذوا محمد في غرفة وأغلقوا عليه الأبواب وأنا أقولهم إنه معاق ويحتاج للعلاج لكن رفضوا وركعونا وسلطوا علينا كلابهم".