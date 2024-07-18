ليس اختراقا.. اتصالات النواب تكشف حقيقة تهكير "محافظ الكاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهكير "محافظ الكاش" في مصر.

وقال بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن ما حدث اليوم بمحافظ الكاش ليس اختراقًا ولكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم، حيث كان لا يتيح لصاحب المحفظة أن يرى المبالغ الموجودة وهو ما سبب حالة من الذعر بأن تقل المبالغ المالية في هذه المحافظ أو تزيد.

وأوضح أن الساعة 5:45 صباحًا بدأت الشركة المسئولة عن سيستم محافظ الكاش عملية التحديث وحدث العطل أثناء ذلك، منوها إلى أن الخدمة عادت لطبيعتها بعد إلغاء عملية التحديث.