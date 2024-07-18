شباب الموسيقى العربية على المكشوف بمهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تقدم الفرقة الموسيقية حفلا بعنوان "شباب فى شباب"، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الأحد ٢١ يوليو على المسرح المكشوف.

يتنوع البرنامج بين أشهر أعمال الطرب التي شكلت الوجدان المصري والعربي بالإضافة إلي موسيقي الأفلام و المؤلفات المعاصرة.

ومنها "موسيقى اللي بالي بالك - أبو على وأغنيات سهر الليالي ، اه لو تعرف ، اسمع قلبي ، عارفة ، حلف القمر ، بتونس بيك ، كتير بنعشق ، يونس ، أتحدى العالم ، زي الهوى وغيرها ".

ويؤدي هذه الأعمال النجوم الشباب: كنزي، مؤمن خليل، فرح الموجي ومحمد حسن.

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لعدد من النجوم والفرق المتميزة وكذا إلقاء الضوء على شباب الفنانين الموهوبين ويضم برنامج الحفلات ألوانا إبداعية متباينة تناسب الجمهور بمختلف الشرائح العمرية والإجتماعية والثقافية.