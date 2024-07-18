شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز صورة القاهرة أمام العالم.. تفاصيل تبرز حضارة مصر ببرنامج الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة فى برنامجها استكمال تفعيل تعزيز صورة مصر دوليًا أمام الرأي العام العالمي، وكذا التركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:

العمل على تطوير استراتيجية شاملة للقوة الناعمة، وذلك من خلال وضع إطار عمل استراتيجي بأهداف رئيسة، مع ضمان التكامل مع الخطط الوطنية.

إنشاء المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة، ليكون معنيًّا بمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المستهدف تنفيذها ضمن استراتيجية القوة الناعمة المصرية.

العمل على تحسين وضع مصر في مؤشر القوة الناعمة العالمي.

تطبيق مشروع "الهوية الإعلامية المرئية لمصر، عبر اختيار شعار إعلامي يعكس الهوية الوطنية للدولة، ويروج لمسيرتها التنموية، وقيمها الأصيلة.

العمل على تعظيم الاستفادة من المبادرات التي تبنتها الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة، على غرار مشروع الهوية البصرية.

تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية لتعزيز الروابط بين البرلمان المصري والبرلمانات الدولية والإقليمية.

العمل على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية، وذلك عبر تنظيم برامج للتبادل الثقافي بالشراكة مع المؤسسات الثقافية العالمية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية و الشراكات الأكاديمية.

العمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بجمهورية مصر العربية.