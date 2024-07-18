خارجية روسيا: لافروف بحث مع بوحبيب الأوضاع في غزة وجنوب لبنان وأكد على دعم السيادة اللبنانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بحثا خلال اجتماع في نيويورك، الأحداث المأساوية في قطاع غزة وتأثيرها على الوضع جنوبي لبنان.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الناشئ في الشرق الأوسط".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف أكد على عدم جواز المزيد من التصعيد في المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتوسيعها على نطاق إقليمي، مضيفة "تم التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكشفت الخارجية الروسية أنه "تم التأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول توافقية سريعة للقضايا الصعبة المطروحة على جدول الأعمال الوطني دون تدخل خارجي".