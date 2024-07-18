أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح جراء استهدافه بصاروخ RPG في معارك رفح. هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح جراء استهدافه بصاروخ RPG في معارك رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.