لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أميركي يكون مستعدا لإجراء حوار متكافئ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا سنعمل، وسنكون مستعدين للعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه الشعب ويكون مستعدا لإجراء حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل".
وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تكترث بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة التي من المقرر أن تجري في تشرين الثاني المقبل ومستعدة للعمل مع أي شخص في البيت الأبيض.
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