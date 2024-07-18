ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تعزيز العلاقات

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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