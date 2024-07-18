إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قدم خطط المناورة البرية ضد حزب الله لواشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل عبرية، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، قدما لقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة خطط المناورة البرية للجيش في جنوب لبنان.

وذكر موقع "bhol" العبري أنه تم تقديم الخطط إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا على الخرائط.

وبحسب التقرير، فإن الرسالة التي وجهها كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى الأمريكيين هي أن "الجيش يستعد بشكل جدي لمناورات برية وكذلك لزيادة العتاد ضد حزب الله من أجل إحلال السلام في الشمال الأمر الذي سيسمح للسكان ليعودوا إلى منازلهم".

محاولات إيران لتسليح جماعات مسلحة

وأطلع هرتسي هاليفي وغوردين الجنرال الكبير على القتال الحالي ضد حزب الله، والمسؤولين الذين تمت تصفيتهم، وكذلك محاولات إيران لتسليح جماعات مسلحة في سوريا والعراق واليمن.

ووفق الموقع العبري، سيطلب من الأمريكيين زيادة وجودهم في الشرق الأوسط إذا بدأت إسرائيل حملة برية ضد حزب الله.

وتريد إسرائيل من واشنطن التزاما بأنه "في حال التوصل إلى اتفاق مع لبنان فإن إسرائيل ستكون قادرة على الرد على خروقات حزب الله".

ويوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه من المهم لتل أبيب أن تشارك الخطط مع الأمريكيين كجزء من التعاون الاستراتيجي بينهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش على استعداد لشن هجوم مباغت وسريع على لبنان في أي لحظة.

الانتقال إلى حرب مع حزب الله

وبحسب الإعلام العبري فقد أشار غالانت خلال تفقده لقوات الجيش على الجبهة الشمالية إلى إمكانية الانتقال إلى حرب مع حزب الله في لبنان بشكل "سريع ومفاجئ وحاد جدا".

وأضاف غالانت: "نشن حربا محدودة في الشمال مع لبنان ونستخدم جزءا صغيرا من قوة الجيش الإسرائيلي، لكن الأمور يمكن أن تتغير في ثانية من جهد رئيسي في قطاع غزة إلى جهد رئيسي في الشمال مع الجبهة اللبنانية وهذه خطوة ستكون سريعة ومفاجئة وحادة جدا"، مؤكدا أنهم يقتربون من اتخاذ القرار.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين ألمحو أكثر من مرة إلى احتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الحدود مع لبنان.