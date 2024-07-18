عاجل.. غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تأوي نازحين وسط القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل مدرسة مكتظة بالنازحين في بلدة الزوايدة في وسط القطاع، ومناشدة للإسعافات للتوجه إلى مدرسة ابن رشد في الزوايدة .

وأضافت المصادر، أن غارة أخرى استهدفت منزل لعائلة "أبو ركاب" في محيط مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط القطاع .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

منطقة المواصي

في وقت سابق، وقصف الجيش الإسرائيلي السبت الماضي منطقة المواصي التي تصنف كـ"منطقة آمنة" في جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 90 شخصا، بينما تقول إسرائيل إنها استهدفت مسؤولين بارزين في حركة حماس.

وفي وقت لاحق، أجرى نتنياهو تقييما هاتفيا للوضع وفي وقت لاحق أيضا تقييما مباشرا للوضع خلال جلسة في كيريا، وأيضا بشأن المفاوضات حول الصفقة.

هذا، ونفت حماس أن يكون أي من قادتها استهدف في الهجوم على مواصي غرب خان يونس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء السبت أن الوزير يوآف غالانت وجّه برفع حالة التأهب على كافة جبهات الحرب.

كما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش بـ"مواصلة العمليات الموجهة ضد قادة حركة حماس وبزيادة التأهب العملياتي في كافة القطاعات القتالية".