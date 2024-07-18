رسالة وداع لأسرته.. اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد همام الحشاش ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر في مقطع فيديو، المقاوم الفلسطيني الشهيد همام الحشاش وهو مصاب في مخيم جنين، يودع أسرته قبل أن يرتقي شهيدا، قائلا: "ليندا، أنا محاصر ومصاب والدرون فوقي ، بحبك إنتي وأبوي، الحمد لله صليت الفجر وقرأت الأذكار والكتاب، سامحوني واحتسبوا".

وظهر الشهيد وهو يرفع أصبعه للشهادة، والدماء تملأ يده، مما يشير إلى أن إصابته كانت بالغة، خلال عملية ميدانية ضد الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وكانت هذه آخر كلمات الشهيد همام الحشاش إلى عائلته وأصدقائه، توثق اللحظات الأخيرة من حياته أثناء حصاره واشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.