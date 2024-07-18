اخبار العالم

إلقاء القبض على شخص في فلوريدا بتهمة تهديد الرئيس بايدن

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:


أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا، اليوم، إلقاء القبض على شخص بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه به تم احتجازه بعد أن تبين تورطه في تهديدات خطيرة موجهة للرئيس.


وأكدت الشرطة المحلية أن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، قد استخدم وسائل إلكترونية لإرسال التهديدات.

وأضافت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة دوافع المتهم وتفاصيل أخرى عن الحادثة.

من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن أي تهديدات موجهة للرئيس أو لأي مسؤول حكومي سيتم التعامل معها بجدية قصوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان أمن وسلامة جميع المسؤولين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا