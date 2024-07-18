تغريم صحفية 5 آلاف يورو بسبب منشورات مسيئة لرئيسة وزراء إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة في ميلانو بإيطاليا، بتغريم الصحفية جوليا كورتيز بسبب منشورين "مسيئين" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" استهدفا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وأشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن كورتيز نشرت في عام 2021 صورة معدلة لميلوني في المنزل مع صورة للديكتاتور بينيتو موسوليني في الخلفية.

وأنكرت ميلوني لاحقا صحة الصورة وهددت الصحفية المستقلة البالغة من العمر 36 عاما، باتخاذ إجراء قانوني، بعد أن كتبت كورتيز منشورين مسيئين آخرين.

وأمرت المحكمة الصحفية بدفع مبلغ 5 آلاف يورو لرئيسة الوزراء، وفي الوقت نفسه تمت تبرئة الصحفية من نشر صورة لميلوني على خلفية صورة لموسوليني "لأن الفعل لا يشكل جريمة".

وفي سياق متصل في ألمانيا، وبأمر من وزيرة الداخلية نانسي فيزر، تم حظر مجلة "كومباكت"، التي أجرت قبل وقت قصير مقابلة مع ممثلة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا