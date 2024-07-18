حديقة مستقلة ومكيف.. 41 صورة ترصد أرخص 3 شاليهات في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل الفنادق والشهاليات خاصة في الساحل الشمالي، حيث يُعد إحدى أبرز المناطق في مصر التي يذهب إليها الكثير لقضاء الإجازات والعطلات بها.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص 3 شاليهات في الساحل الشمالي، كالتالي:

أرخص 3 شاليهات في الساحل الشمالي

شاليه بقرية هليوبيتش

- يقع شاليه بقرية هليوبيتش في دوار عبد القادر قاسم.

- يضم حوض استحمام ساخن، ويوفر مكان الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- يوفر الشاليه الفسيح المكيف إمكانية الوصول إلى تراس مطل على الحديقة.

- يتكون من غرفتي نوم، ومكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 36 كم منه.

- تبدأ الليلة من 1245 جنيهًا وتصل إلى 1556 جنيهًا.

Krir gardens north coast

- يقع في دوار حليس، ويضم مسبحًا خاصًا.

- يوفر مكان الإقامة الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 47 كم من الشاليه.

- يوفر الشاليه المكيف إمكانية الوصول إلى تراس مطل على الحديقة.

- يتكون من غرفتي نوم ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع محطة مصر على بعد 46 كم من الشاليه، في حين يقع استاد الإسكندرية على بعد 46 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 26 كم منها.

- تبدأ الليلة من 1610 جنيهًا، وتصل إلى 2556 جنيهًا.

شاليه بحديقة مستقلة قرية رويال بيتش

- يقع شاليه بحديقة مستقلة في مرسى مطروح.

- يضم حديقة ومسبح خارجي مفتوح على مدار السنة وإطلالات على الحديقة.

- يضم مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، ويرحب بالضيوف أيضًا مع مطعم وحديقة مائية وملعب للأطفال.

- تتوفر مواقف مجانية للسيارات، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يحتوي الشاليه الفسيح على تراس و3 غرف نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً مع ميني بار.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. مكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

- يوجد مقهى، وتتوفر أيضًا خدمة توصيل البقالة وسوق صغير.

- للضيوف الذين يصطحبون أطفالًا، يوفر الشاليه بوابة أمان للأطفال، ويمكن الاستمتاع بركوب الدراجات وصيد الأسماك في مكان قريب، في حين تتوفر أيضًا خدمة تأجير الدراجات ومنطقة شاطئ خاص في الموقع.

- يعتبر مطار العلمين الدولي المطار الأقرب لشاليه بحديقة مستقلة حيث يقع على بعد 70 كم منها.

- تبدأ الليلة من 1780 جنيهًا وتصل إلى 2738 جنيهًا.