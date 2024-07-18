برلماني: الحكومة تسابق الزمن للقضاء على كثافة الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن اجتماع الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، مع اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لبحث القضاء علي كثافة الفصول يعكس حرص الحكومة الجديدة علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير التعليم.

وأشاد في تصريحات صحفية، بحرص الوزير علي الاستماع لكافة الآراء لوضع الحلول والخطط المستقبلية للكثافات الطلابية العالية والتي تختلف من إدارة تعليمية لأخرى داخل المحافظة وهو ما يؤكد أن الوزارة تسابق الزمن للقضاء علي تلك الظاهرة لافتاً إلي أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية قيادة وطنية لديها قدرة كبيرة علي الانجاز والمساهمة في تحقيق إنجاز ملموس علي الأرض.

وأكد "البرعي" أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت من مضاعفة عدد الفصول الدراسية لمواجهة الزيادة السكانية العالية وتمكنت من إنشاء 127 ألف و450 فصلا دراسيا خلال 10 سنوات لمواجهة الكثافة.

وثمن النائب محمود البرعي المتابعة المتواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن ٢٥ مليون و٥٠٠ ألف طالب.