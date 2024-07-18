6 منح و200 ألف جنيه.. تفاصيل دعم "العمل" العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة العمل، عدد من المنح للعمالة غير المنتظمة؛ وذلك في إطار الاهتمام بهم ورعايتهم وتوفير مختلف الخدمات لهم.

وكشفت الشيماء عبدالله، مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة العمل حددت 6 منح للعمالة غير المنتظمة تُجرى صرفها في مواعيدها.

وأضافت "عبدالله"، أن المنح تشمل :"منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

وأوضحت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أنه يتم تحديد مستحقي المنح من خلال كشف العمال أو مفتشي وزارة العمل، وذلك في مواقع العمل والإنتاج.

ومن جانبه، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل بند الحوادث التي أصدرته وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.

وقال "جبران"، في تصريحات له، إن هناك وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة، ومبلغًا تعويضيًّا في حالة الوفاة؛ 200 ألف جنيه، وفي حالة العجز الكلي يتم منح العامل 200 ألف جنيه أيضًا، بالإضافة إلى وثيقة لتوفير مصاريف العلاج بقيمة 20 ألف جنيه.

وتابع وزير العمل: يوجد منح في حالة العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى 50 جنيهًا، وحالة الزواج يحصل العامل على 2000 جنيه.

وأكد وزير العمل، في تصريحات لمصراوي، أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة، وسيقوم مسؤولي وزارة العمل بالنزول بأنفسهم إلى الشوارع ومناطق عملهم لحصرهم وإعداد قائمة بأسمائهم، وشمولهم في الرعاية الاجتماعية ومنحهم منح وزارة العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقًا من دور وزارة العمل بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة.

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